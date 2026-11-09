NASDAQ Composite Index-Titel Northern Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Northern Trust von vor einem Jahr abgeworfen

Die Northern Trust-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 129.96 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 76.947 Northern Trust-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 172.76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’293.32 USD wert. Damit wäre die Investition 32.93 Prozent mehr wert.

Northern Trust wurde am Markt mit 31.37 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch