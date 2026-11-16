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16.11.2026 16:02:16
NASDAQ Composite Index-Titel Northern Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Northern Trust von vor 3 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Northern Trust-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 16.11.2023 wurde das Northern Trust-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 74.64 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.340 Northern Trust-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 178.24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 238.80 USD wert. Das entspricht einem Plus von 138.80 Prozent.
Jüngst verzeichnete Northern Trust eine Marktkapitalisierung von 32.24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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