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Northern Trust Aktie 958005 / US6658591044

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Rentable Northern Trust-Investition? 21.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Titel Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Northern Trust-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Northern Trust-Investment verdienen können.

Northern Trust
146.28 CHF 0.90%
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Northern Trust-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Northern Trust-Anteile betrug an diesem Tag 69.54 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Northern Trust-Aktie investiert, befänden sich nun 14.380 Northern Trust-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’558.10 USD, da sich der Wert einer Northern Trust-Aktie am 18.09.2026 auf 177.89 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 155.81 Prozent gesteigert.

Northern Trust wurde am Markt mit 32.53 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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