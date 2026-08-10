NASDAQ Composite Index-Titel Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Northern Trust von vor 10 Jahren eingefahren

Am 10.08.2016 wurde die Northern Trust-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Northern Trust-Papier bei 68.36 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Northern Trust-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14.628 Anteilen. Die gehaltenen Northern Trust-Papiere wären am 07.08.2026 2’713.58 USD wert, da der Schlussstand 185.50 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 171.36 Prozent angewachsen.

Alle Northern Trust-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 33.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch