Northern Trust Aktie 958005 / US6658591044
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10.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Northern Trust von vor 10 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Northern Trust-Aktie gebracht.
Am 10.08.2016 wurde die Northern Trust-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Northern Trust-Papier bei 68.36 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Northern Trust-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14.628 Anteilen. Die gehaltenen Northern Trust-Papiere wären am 07.08.2026 2’713.58 USD wert, da der Schlussstand 185.50 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 171.36 Prozent angewachsen.
Alle Northern Trust-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 33.92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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