Nortech Systems Aktie 90009 / US6565531042
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06.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel Nortech Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nortech Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Nortech Systems-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Nortech Systems-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Nortech Systems-Aktie bei 11.38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8.787 Nortech Systems-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 11.05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97.10 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 2.90 Prozent verkleinert.
Nortech Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31.58 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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