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|Nortech Systems-Anlage unter der Lupe
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27.10.2026 16:02:40
NASDAQ Composite Index-Titel Nortech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nortech Systems von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Nortech Systems-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Nortech Systems-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Nortech Systems-Anteile betrug an diesem Tag 7.97 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Nortech Systems-Aktie investiert hat, hat nun 12.547 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 136.76 USD, da sich der Wert einer Nortech Systems-Aktie am 26.10.2026 auf 10.90 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 36.76 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Nortech Systems zuletzt 29.92 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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