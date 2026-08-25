Nortech Systems Aktie 90009 / US6565531042
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25.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nortech Systems von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Nortech Systems-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 25.08.2025 wurden Nortech Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 8.50 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11.765 Nortech Systems-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2026 auf 11.65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 137.06 USD wert. Mit einer Performance von +37.06 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Nortech Systems jüngst 34.48 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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