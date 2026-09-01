Nortech Systems Aktie 90009 / US6565531042
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01.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nortech Systems von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Nortech Systems-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Nortech Systems-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Nortech Systems-Papier bei 9.88 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 101.215 Nortech Systems-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 11.50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’163.97 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 16.40 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Nortech Systems bezifferte sich zuletzt auf 33.79 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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