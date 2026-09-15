NASDAQ Composite Index-Titel Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nortech Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden Nortech Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 3.82 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Nortech Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 26.178 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 293.98 USD, da sich der Wert eines Nortech Systems-Papiers am 14.09.2026 auf 11.23 USD belief. Damit wäre die Investition um 193.98 Prozent gestiegen.

Nortech Systems wurde am Markt mit 32.00 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch