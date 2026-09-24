NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordson von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde die Nordson-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Nordson-Aktie bei 243.89 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Nordson-Aktie investiert hat, hat nun 0.410 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.09.2026 131.79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 321.42 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 31.79 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Nordson bezifferte sich zuletzt auf 17.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch