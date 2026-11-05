NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordson-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Nordson-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Nordson-Anteile bei 233.30 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.429 Nordson-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Nordson-Papiers auf 330.70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 141.75 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 41.75 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Nordson belief sich jüngst auf 18.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch