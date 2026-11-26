Vor 10 Jahren wurden Nordson-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Nordson-Anteile letztlich bei 110.56 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.904 Nordson-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 290.36 USD, da sich der Wert einer Nordson-Aktie am 25.11.2026 auf 321.02 USD belief. Mit einer Performance von +190.36 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Nordson eine Börsenbewertung in Höhe von 17.85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch