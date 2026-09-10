NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordson von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Nordson-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 223.72 USD. Bei einem Nordson-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.470 Nordson-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Nordson-Papiers auf 313.94 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’403.27 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40.33 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Nordson betrug jüngst 17.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch