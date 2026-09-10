Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’740 -0.5%  SPI 19’410 -0.5%  Dow 52’042 -0.7%  DAX 25’401 -0.7%  Euro 0.9438 0.2%  EStoxx50 6’277 -0.6%  Gold 4’358 -1.0%  Bitcoin 62’452 -1.4%  Dollar 0.8120 0.3%  Öl 106.9 5.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Novartis1200526Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Partners Group2460882Amrize143013422Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Porsche-Aktie tiefer: Bugatti-Rimac-Deal bringt Milliardensumme ein
Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat
Monatliche Dividende: Darum sind Realty Income & Main Street Capital bei Privatanlegern gefragt
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
Bayer-Aktie leichter: US-Zulassung für Krebsmedikament Sevabertinib
Suche...
Plus500 Depot

Nordson Aktie 957336 / US6556631025

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Nordson-Investment im Blick 10.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordson von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Nordson-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Nordson
249.63 CHF -1.93%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Nordson-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 223.72 USD. Bei einem Nordson-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.470 Nordson-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Nordson-Papiers auf 313.94 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’403.27 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40.33 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Nordson betrug jüngst 17.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Nordson Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten