Nordson Aktie 957336 / US6556631025
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13.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordson von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Nordson-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 1 Jahr wurde die Nordson-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 221.58 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.451 Nordson-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 140.47 USD, da sich der Wert einer Nordson-Aktie am 12.08.2026 auf 311.26 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40.47 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Nordson bezifferte sich zuletzt auf 17.37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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