NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Nordson-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Nordson-Aktie betrug an diesem Tag 254.03 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in die Nordson-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.937 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 331.54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’305.12 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 30.51 Prozent gleich.

Alle Nordson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch