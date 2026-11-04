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04.11.2026 10:02:12
NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nissan Motor-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Nissan Motor-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse TOKIO wochenend-bedingt kein Handel mit Nissan Motor-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Nissan Motor-Anteile 595.00 JPY wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 JPY in die Nissan Motor-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.681 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Nissan Motor-Aktien wären am 02.11.2026 441.34 JPY wert, da der Schlussstand 262.60 JPY betrug. Damit wäre die Investition 55.87 Prozent weniger wert.
Nissan Motor war somit zuletzt am Markt 919.09 Mrd. JPY wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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