Nissan Motor Aktie 763092 / JP3672400003
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07.10.2026 10:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nissan Motor-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Nissan Motor-Aktie gebracht.
Vor 3 Jahren wurde das Nissan Motor-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse TOKIO gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 606.80 JPY wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 JPY in die Nissan Motor-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.165 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 47.28 JPY, da sich der Wert einer Nissan Motor-Aktie am 06.10.2026 auf 286.90 JPY belief. Die Abnahme von 100 JPY zu 47.28 JPY entspricht einer negativen Performance von 52.72 Prozent.
Der Nissan Motor-Wert an der Börse wurde auf 973.49 Mrd. JPY beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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