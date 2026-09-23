Nissan Motor Aktie 763092 / JP3672400003
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23.09.2026 10:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nissan Motor-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Nissan Motor-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Nissan Motor-Aktie an der Börse TOKIO ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Nissan Motor-Anteile bei 1’033.50 JPY. Wenn ein Anleger damals 1’000 JPY in das Nissan Motor-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.968 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 312.30 JPY gerechnet, wäre die Investition nun 302.18 JPY wert. Das entspricht einer Abnahme von 69.78 Prozent.
Nissan Motor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.09 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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