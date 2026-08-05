Nissan Motor Aktie 763092 / JP3672400003
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05.08.2026 10:02:26
NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nissan Motor-Investment von vor einem Jahr verloren
Bei einem frühen Nissan Motor-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Nissan Motor-Aktie an der Börse TOKIO ausgeführt. Zum Handelsende standen Nissan Motor-Anteile an diesem Tag bei 327.80 JPY. Bei einer Investition in Höhe von 100 JPY zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.305 Nissan Motor-Aktien im Depot. Die gehaltenen Nissan Motor-Anteile wären am 04.08.2026 98.29 JPY wert, da der Schlussstand 322.20 JPY betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -1.71 Prozent.
Der Nissan Motor-Wert an der Börse wurde auf 1.14 Bio. JPY beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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