Nissan Motor Aktie 763092 / JP3672400003
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12.08.2026 10:02:28
NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nissan Motor-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor Jahren Nissan Motor-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurde das Nissan Motor-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse TOKIO gehandelt. Der Schlusskurs der Nissan Motor-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 624.00 JPY. Bei einem Investment von 1’000 JPY in die Nissan Motor-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.603 Nissan Motor-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (350.00 JPY), wäre die Investition nun 560.90 JPY wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 43.91 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Nissan Motor bezifferte sich zuletzt auf 1.22 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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