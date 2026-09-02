Nissan Motor Aktie 763092 / JP3672400003
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|Lukratives Nissan Motor-Investment?
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02.09.2026 10:02:14
NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: Hätte sich eine Nissan Motor-Investition von vor einem Jahr gelohnt?
Vor Jahren in Nissan Motor-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Nissan Motor-Aktie an der Börse TOKIO ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 337.30 JPY. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 JPY in die Nissan Motor-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.965 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (338.90 JPY), wäre das Investment nun 1’004.74 JPY wert. Das entspricht einem Plus von 0.47 Prozent.
Der Marktwert von Nissan Motor betrug jüngst 1.15 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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