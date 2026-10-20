NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nice Systems-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Nice Systems-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 156.30 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Nice Systems-Aktie investierten, hätten nun 63.980 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’283.43 USD, da sich der Wert eines Nice Systems-Papiers am 19.10.2026 auf 113.84 USD belief. Damit wäre die Investition 27.17 Prozent weniger wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch