NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nice Systems-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Nice Systems-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 171.89 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.818 Nice Systems-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Nice Systems-Papiers auf 114.54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 666.36 USD wert. Mit einer Performance von -33.36 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch