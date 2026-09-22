Nice Systems Aktie 428238 / US6536561086
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22.09.2026 10:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nice Systems-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Nice Systems-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Nice Systems-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 171.89 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.818 Nice Systems-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Nice Systems-Papiers auf 114.54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 666.36 USD wert. Mit einer Performance von -33.36 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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