NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nice Systems von vor einem Jahr bedeutet

Nice Systems-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 127.98 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 78.137 Nice Systems-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 09.11.2026 7’554.31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 96.68 USD belief. Das entspricht einem Minus von 24.46 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch