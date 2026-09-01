NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nice Systems-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Am 01.09.2021 wurden Nice Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Nice Systems-Papier an diesem Tag 293.00 USD wert. Bei einem Nice Systems-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.413 Nice Systems-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 109.18 USD gerechnet, wäre die Investition nun 372.63 USD wert. Die Abnahme von 1’000 USD zu 372.63 USD entspricht einer negativen Performance von 62.74 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch