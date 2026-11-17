Vor 3 Jahren wurde die Nice Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 194.52 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Nice Systems-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.514 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 93.36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48.00 USD wert. Mit einer Performance von -52.00 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch