NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nice Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Nice Systems-Papier statt. Zum Handelsende stand das Nice Systems-Papier an diesem Tag bei 66.45 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.505 Nice Systems-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 05.10.2026 174.31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115.83 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 74.31 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch