Nice Systems Aktie 428238 / US6536561086
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08.09.2026 10:02:16
NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nice Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Nice Systems-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Nice Systems-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Nice Systems-Papier an diesem Tag 68.37 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in Nice Systems-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 146.263 Nice Systems-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (105.50 USD), wäre das Investment nun 15’430.74 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 54.31 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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