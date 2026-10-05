NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nexstar Media Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 05.10.2025 wurde das Nexstar Media Group-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Nexstar Media Group-Anteile bei 200.94 USD. Bei einem Nexstar Media Group-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.977 Nexstar Media Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Nexstar Media Group-Papiers auf 155.42 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 773.46 USD wert. Damit wäre die Investition um 22.65 Prozent gesunken.

Nexstar Media Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch