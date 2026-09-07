NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nexstar Media Group von vor einem Jahr verloren

Nexstar Media Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Nexstar Media Group-Anteile bei 208.27 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.480 Nexstar Media Group-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 176.83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 84.90 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 15.10 Prozent.

Am Markt war Nexstar Media Group jüngst 5.45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch