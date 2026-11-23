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|Rentabler Nexstar Media Group-Einstieg?
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23.11.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nexstar Media Group von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Nexstar Media Group-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Nexstar Media Group-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 58.70 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Nexstar Media Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 170.358 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 33’412.27 USD, da sich der Wert eines Nexstar Media Group-Anteils am 20.11.2026 auf 196.13 USD belief. Damit wäre die Investition 234.12 Prozent mehr wert.
Nexstar Media Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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