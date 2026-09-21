Nexstar Media Group Aktie 1446707 / US65336K1034
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21.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nexstar Media Group-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren Nexstar Media Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Nexstar Media Group-Papier statt. Diesen Tag beendete die Nexstar Media Group-Aktie bei 146.84 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Nexstar Media Group-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 68.101 Nexstar Media Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’659.90 USD, da sich der Wert einer Nexstar Media Group-Aktie am 18.09.2026 auf 156.53 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6.60 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Nexstar Media Group belief sich zuletzt auf 4.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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