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Nexstar Media Group Aktie 1446707 / US65336K1034

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Langfristige Investition 14.09.2026 16:02:19

NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nexstar Media Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Nexstar Media Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Nexstar Media Group
139.00 CHF -0.48%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Nexstar Media Group-Papier statt. Der Schlusskurs der Nexstar Media Group-Aktie betrug an diesem Tag 157.85 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6.335 Nexstar Media Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 169.09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’071.18 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 7.12 Prozent.

Alle Nexstar Media Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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