NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nexstar Media Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Nexstar Media Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 144.24 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.693 Nexstar Media Group-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131.74 USD, da sich der Wert eines Nexstar Media Group-Anteils am 06.11.2026 auf 190.02 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31.74 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Nexstar Media Group bezifferte sich zuletzt auf 5.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch