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Nexstar Media Group Aktie 1446707 / US65336K1034

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Dividenden-Strategie 17.06.2026 16:36:20

NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Nexstar Media Group Anlegern eine Freude

NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Nexstar Media Group Anlegern eine Freude

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten Nexstar Media Group-Investoren.

Nexstar Media Group
133.66 CHF -0.79%
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Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Nexstar Media Group am 16.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 7.44 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 10.06 Prozent. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Nexstar Media Group beträgt 226.00 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung vergrösserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 3.20 Prozent.

Entwicklung der Nexstar Media Group-Dividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss ging das Nexstar Media Group-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 172.11 USD aus dem Handel. Der Nexstar Media Group-Titel verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 3.66 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 4.28 Prozent.

Kursentwicklung verglichen mit tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Kurs von Nexstar Media Group via NASDAQ 19.69 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 30.32 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Nexstar Media Group

Demzufolge würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen unverändert bleiben. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 4.32 Prozent ansteigen.

Nexstar Media Group-Fundamentaldaten

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Nexstar Media Group beträgt aktuell 5.255 Mrd. USD. Das Nexstar Media Group-KGV beträgt aktuell 67.77. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Nexstar Media Group auf 4.949 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 3.00 USD aus.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com,g-stockstudio / Shutterstock.com
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