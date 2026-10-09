NASDAQ Composite Index-Titel Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Neurocrine Biosciences-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Neurocrine Biosciences-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 138.47 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 72.218 Neurocrine Biosciences-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’200.77 USD, da sich der Wert eines Neurocrine Biosciences-Papiers am 08.10.2026 auf 141.25 USD belief. Mit einer Performance von +2.01 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Neurocrine Biosciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14.54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch