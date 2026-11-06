NASDAQ Composite Index-Titel Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Neurocrine Biosciences von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Neurocrine Biosciences-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 154.80 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Neurocrine Biosciences-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.646 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Neurocrine Biosciences-Aktien wären am 05.11.2026 103.20 USD wert, da der Schlussstand 159.76 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 3.20 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Neurocrine Biosciences bezifferte sich zuletzt auf 16.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch