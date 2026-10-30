NASDAQ Composite Index-Titel Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Neurocrine Biosciences von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde die Neurocrine Biosciences-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Neurocrine Biosciences-Anteile letztlich bei 44.38 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 225.327 Neurocrine Biosciences-Aktien. Die gehaltenen Neurocrine Biosciences-Papiere wären am 29.10.2026 32’983.33 USD wert, da der Schlussstand 146.38 USD betrug. Mit einer Performance von +229.83 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Neurocrine Biosciences betrug jüngst 14.84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch