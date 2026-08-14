Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’377 -0.7%  SPI 20’292 -0.6%  Dow 53’744 -0.2%  DAX 26’427 0.5%  Euro 0.9398 0.2%  EStoxx50 6’537 -0.1%  Gold 4’389 0.9%  Bitcoin 50’882 -1.4%  Dollar 0.8112 -0.4%  Öl 88.0 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Feste vs. flexible Gewichtung: Multi-Asset-ETFs im Vergleich
Allianz-Aktie: Neutral-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt
Strategy-Aktie: CEO Phong Le plant erneuten Ausbau der Bitcoin-Reserven bis Jahresende
KI-Boom gegen China-Konkurrenz: Micron-Aktie bleibt auf Kurs
Suche...
Plus500 Depot

Neurocrine Biosciences Aktie 149044 / US64125C1099

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rentables Neurocrine Biosciences-Investment? 14.08.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Titel Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neurocrine Biosciences von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Neurocrine Biosciences-Einstiegs gewesen.

Neurocrine Biosciences
122.74 CHF -0.66%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Neurocrine Biosciences-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Neurocrine Biosciences-Aktie an diesem Tag bei 131.31 USD. Bei einem Neurocrine Biosciences-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.762 Neurocrine Biosciences-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 114.86 USD, da sich der Wert einer Neurocrine Biosciences-Aktie am 13.08.2026 auf 150.82 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14.86 Prozent erhöht.

Neurocrine Biosciences war somit zuletzt am Markt 15.96 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Neurocrine Biosciences Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten