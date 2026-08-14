NASDAQ Composite Index-Titel Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neurocrine Biosciences von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Neurocrine Biosciences-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Neurocrine Biosciences-Aktie an diesem Tag bei 131.31 USD. Bei einem Neurocrine Biosciences-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.762 Neurocrine Biosciences-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 114.86 USD, da sich der Wert einer Neurocrine Biosciences-Aktie am 13.08.2026 auf 150.82 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14.86 Prozent erhöht.

Neurocrine Biosciences war somit zuletzt am Markt 15.96 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch