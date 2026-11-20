Vor 5 Jahren wurden Neurocrine Biosciences-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Neurocrine Biosciences-Papier bei 86.02 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Neurocrine Biosciences-Aktie investiert hat, hat nun 116.252 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Neurocrine Biosciences-Papiers auf 156.59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’203.91 USD wert. Mit einer Performance von +82.04 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Neurocrine Biosciences belief sich zuletzt auf 16.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch