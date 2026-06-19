NetScout Systems Aktie 847783 / US64115T1043
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19.06.2026 16:02:28
NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NetScout Systems von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in NetScout Systems eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Das NetScout Systems-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 23.86 USD. Bei einem NetScout Systems-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41.911 NetScout Systems-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’662.62 USD, da sich der Wert eines NetScout Systems-Papiers am 18.06.2026 auf 39.67 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’662.62 USD entspricht einer Performance von +66.26 Prozent.
NetScout Systems wurde am Markt mit 2.81 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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