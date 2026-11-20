Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der NetScout Systems-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das NetScout Systems-Papier 30.73 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NetScout Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 325.415 NetScout Systems-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen NetScout Systems-Anteile wären am 19.11.2026 10’784.25 USD wert, da der Schlussstand 33.14 USD betrug. Mit einer Performance von +7.84 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle NetScout Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch