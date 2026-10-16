NetScout Systems Aktie 847783 / US64115T1043
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16.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NetScout Systems von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in NetScout Systems eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde das NetScout Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 27.59 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die NetScout Systems-Aktie investiert hat, hat nun 3.625 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 38.76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140.49 USD wert. Mit einer Performance von +40.49 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
NetScout Systems war somit zuletzt am Markt 2.82 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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