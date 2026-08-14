NetScout Systems Aktie 847783 / US64115T1043
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14.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetScout Systems-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen NetScout Systems-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit NetScout Systems-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 22.39 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4.466 NetScout Systems-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 177.40 USD, da sich der Wert eines NetScout Systems-Papiers am 13.08.2026 auf 39.72 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 177.40 USD entspricht einer Performance von +77.40 Prozent.
Der Börsenwert von NetScout Systems belief sich jüngst auf 2.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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