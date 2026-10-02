NetScout Systems Aktie 847783 / US64115T1043
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02.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel NetScout Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetScout Systems von vor 10 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in NetScout Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde das NetScout Systems-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 29.25 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NetScout Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 34.188 NetScout Systems-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 40.33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’378.80 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 37.88 Prozent erhöht.
NetScout Systems war somit zuletzt am Markt 2.93 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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