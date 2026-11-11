NASDAQ Composite Index-Titel NETGEAR-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in NETGEAR von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde die NETGEAR-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 28.12 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die NETGEAR-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 355.619 NETGEAR-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 19.63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’980.80 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30.19 Prozent verringert.

NETGEAR erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 525.04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch