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|Lohnender NETGEAR-Einstieg?
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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel NETGEAR-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in NETGEAR von vor 5 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in NETGEAR eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurde die NETGEAR-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 28.12 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die NETGEAR-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 355.619 NETGEAR-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 19.63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’980.80 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30.19 Prozent verringert.
NETGEAR erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 525.04 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu NETGEAR Inc.
Analysen zu NETGEAR Inc.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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