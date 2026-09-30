NASDAQ Composite Index-Titel NETGEAR-Aktie: So viel Verlust hätte ein NETGEAR-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Am 30.09.2025 wurde das NETGEAR-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die NETGEAR-Anteile bei 32.39 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 308.737 NETGEAR-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen NETGEAR-Aktien wären am 29.09.2026 6’804.57 USD wert, da der Schlussstand 22.04 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 31.95 Prozent verkleinert.

Am Markt war NETGEAR jüngst 597.76 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch