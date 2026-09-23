NASDAQ Composite Index-Titel NETGEAR-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in NETGEAR von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit NETGEAR-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 37.25 USD wert. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die NETGEAR-Aktie investiert hat, hat nun 26.849 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der NETGEAR-Aktie auf 22.38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 600.88 USD wert. Die Abnahme von 1’000 USD zu 600.88 USD entspricht einer negativen Performance von 39.91 Prozent.

NETGEAR erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 602.28 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch