NETGEAR Aktie 1134041 / US64111Q1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentable NETGEAR-Anlage?
|
23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel NETGEAR-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in NETGEAR von vor 10 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in NETGEAR-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit NETGEAR-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 37.25 USD wert. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die NETGEAR-Aktie investiert hat, hat nun 26.849 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der NETGEAR-Aktie auf 22.38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 600.88 USD wert. Die Abnahme von 1’000 USD zu 600.88 USD entspricht einer negativen Performance von 39.91 Prozent.
NETGEAR erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 602.28 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu NETGEAR Inc.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Titel NETGEAR-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in NETGEAR von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite verbucht am Freitagmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
16.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel NETGEAR-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NETGEAR von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
09.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert NETGEAR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NETGEAR-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
02.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert NETGEAR-Aktie: So viel hätte eine Investition in NETGEAR von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
26.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier NETGEAR-Aktie: So viel Verlust hätte ein NETGEAR-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu NETGEAR Inc.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zieht am Mittwoch leicht an, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.