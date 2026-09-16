NETGEAR Aktie 1134041 / US64111Q1040
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16.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel NETGEAR-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NETGEAR von vor 5 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die NETGEAR-Aktie Anlegern gebracht.
NETGEAR-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das NETGEAR-Papier bei 32.16 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.109 NETGEAR-Papiere. Die gehaltenen NETGEAR-Anteile wären am 15.09.2026 67.97 USD wert, da der Schlussstand 21.86 USD betrug. Mit einer Performance von -32.03 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
NETGEAR wurde am Markt mit 581.69 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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