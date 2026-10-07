NASDAQ Composite Index-Titel NETGEAR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NETGEAR-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 07.10.2023 wurde die NETGEAR-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen NETGEAR-Anteile letztlich bei 11.81 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8.467 NETGEAR-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.10.2026 195.09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 23.04 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 195.09 USD, was einer positiven Performance von 95.09 Prozent entspricht.

NETGEAR wurde jüngst mit einem Börsenwert von 621.15 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch